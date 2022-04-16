Режими Путіна та Лукашенка заваляться разом

Останнє публічне спілкування Володимира Путіна та Олександра Лукашенка показало два цікаві моменти.

Два баніта

Перший: між цими людьми існує (нічого нового) справжня недовіра, багато недомовленого та невирішеного, а мінський керівник мало не прямо зізнався, що ще донедавна щиро побоювався загрози з боку російського колеги – це про висловлений без тіні посмішки пасаж про те, що раніше "старший брат" міг відправити "молодшого" до космосу без зворотного квитка.

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Другий: поточна ситуація диктаторів дуже зблизила. Тобто реально зблизила. Насамперед це стосується якраз Путіна. Якщо згадувати, з яким виразом обличчя та в яких позах він приймав Лукашенко ще рік тому і порівнювати це з нинішніми інтонаціями – це небо та земля. Я сказав би, наскільки це взагалі коректно в такій ситуації, що були емоції – емоції іншого рівня. Раніше керівник мінського режиму виступав у ролі побоювання прохача, Путін – у вигляді холодного господаря становища. Нині все не так. Зараз це якщо й не зовсім рівні, то люди, які розуміють один одного.

Зблизила їх не війна

І не спільні завдання. Завдання у них різні. Росія намагається, як проміжний етап, підпорядкувати собі сусідню державу, а вже потім, танцюючи від цієї позиції, далі вирішувати свої геополітичні завдання як "наддержава". Мінськ мети мав і інші: зберегти себе і свою, як там вважають, вотчину, не ділячись владою ні з ким, у тому числі і з Путіним.

Зблизила їхня самота

Дзвінка політична самотність і безперспективність. Для Лукашенка Москва – давно остання опора та тил, він до цього звик, тому виглядає зараз менш сентиментальним у такі моменти. Для Путіна це якісно нова ситуація, що виглядає як холодний душ. Всякі Шойгу і Мишустіни – це добре, це товариші та соратники, але вони – підлеглі. А російський керівник звик "вирішувати" питання у світовому масштабі; звик, щоб його слухали; звик, щоб його просили. А коли слухають і просять підлеглі і коли просять і слухають президенти світових держав – це далеко не одне й те саме.

Залишився з тим, з ким лишився. Зважаючи на все, такий розклад зберігатиметься як мінімум до того моменту, поки Мінськ не вирішить (підготує ґрунт, якщо це вдасться) в черговий раз Москву кинути.

Лукашенко на даний момент вирішив обидві свої стратегічні завдання на період "Після літа 2020". Перша була у придушенні протестів та видавлюванні протестного ядра з країни – це done. Друга – нейтралізація загрози особистої влади із боку Москви.

Саме з цього боку вона була найімовірнішою. Сценарії угоди Заходу і РФ читалися, багатьма озвучувалися і коментувалися, зважаючи на абсолютно прозору і логічну доцільність для Москви. Некерованість мінського керівництва, його непередбачуваність та гальмування на шляху інтеграції бачилися достатніми причинами сприяти зміщенню і без угод. У білоруській владі це розуміли та боялися.

Разом до кінця (скорого)

У ситуації, коли Лукашенко залишився єдиним реальним союзником Путіна, дуже близьким до того ж за духом та цінностями (їхньою відсутністю), ця небезпека відвалилася сама собою.

Добре це чи погано для Білорусі? Насправді все одно

У контексті сьогоднішніх подій найменше білоруському народу потрібно, щоб визволення прийшло хоча б у якомусь вигляді за участю Москви. З іншого боку, поки Кремль підтримує Лукашенка, будь-які спроби його скинути закінчаться військовим придушенням, а у білорусів сьогодні немає ні зброї, ні такої організуючої сили, як держава, щоб опір був ефективним.

Але в цілому ситуація все одно розвивається так, як і повинна була розвиватися в історичній перспективі. Автократичні системи, що деградували, вже обидві, не тільки мінська, звалилися у вирву фатальних помилок, вантаж яких сточує і підриває їх ресурси, ставлячи під сумнів саме існування цих систем у вже короткостроковій перспективі.

Якісно нового тут лише те, що раніше це було актуальним лише для Мінська. А тепер – і для Москви також. Ну, вони ж кажуть: "Разом до кінця".

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