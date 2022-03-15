Режиму тиші на Луганщині немає: гуманітарного коридору не буде

На Луганщині бойовики зірвали режим тиші. Гуманітарного коридору для евакуації жителів сьогодні не буде.

Гуманітарного коридору не буде

Про це повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай. Українська сторона чекає тиші.

Увага В Україні 15 березня відкривають 9 гуманітарних коридорів

Російська армія хоче більше заручників війни серед мирного населення і робить евакуацію неможливою. Обстріли не вщухають,

– повідомив Сергій Гайдай.

Вчора евакуація автобусами з Попасної відбувалася під час бою в місті. Втім, в ОДА повідомили, що ризикувати життям громадян вони не будуть.

Можливість виїхати евакуаційним поїздом

Разом з тим, Сергій Гайдай повідомив, що сьогодні очікується черговий евакуаційний поїзд для жителів Луганщини. Орієнтовний час відправлення – 14:00 із Новозолотарівки.

Далі – пересадка на поїзди у Донецькій області.

Організований підвіз від БФ "Восток-СОС" з Сєвєродонецька та Рубіжного.

Окупанти перешкоджають евакуації цивільних з Луганська

Нагадаємо, Гайдай і раніше побоювався, що окупанти будуть перешкоджати вивезенню цивільних з неспокійних або непридатних для життя регіонів. Адже обстріли Сєвєродонецька і Рубіжного – не вщухають.

Вже майже тиждень кількість жертв налічує десятки осіб, водночас є сотні пошкоджених будинків.

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