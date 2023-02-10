Рік тому ніхто б не повірив, – Резніков натякнув на можливу передачу військових кораблів Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з литовським колегою Арвідасо Анушаускасом. Після цього глава українського оборонного відомства опублікував загадковий допис.

Олексій Резніков відзначив, що ще рік тому більшість зброї, яку зараз має Україна, здавалися лише мрією. Зокрема переносні ЗРК Stinger, які першими нам надала свого часу Литва.

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Резніков натякає на військові кораблі для України

Олексій Резніков у своєму дописі відзначив, що ще рік тому ніхто б не повірив, що Україна матиме на озброєнні переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, але в підсумку ми отримали їх і першими їх нам надала Литва. Тож міністр вирішив спитати, чи може хтось зараз сказати, що Україна не зможе отримати військові кораблі – так глава Міноборони ніби натякає на те, що можливо і їх нам нададуть.

Лише рік тому ніхто б не повірив, що українська армія матиме на озброєнні "Стінгери". Литва стала першою країною, яка надіслала нам ці ПЗРК. Отже, чи може хтось зараз сказати, що було б неможливо отримати військові кораблі?

– написав Резніков.

Олексій Резніков та Арвідас Анушаускас / Фото з твітера Резнікова

Чи означає допис міністра те, що Україна вже обговорює питання отримання від партнерів військових кораблів – залишається тільки здогадуватися. Зараз наша держава активно працює над тим, щоб отримати далекобійну зброю та авіацію від партнерів.

Україна цього року отримає авіацію та далекобійну зброю

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що до кінця 2023 року Україна отримає далекобійні ракети та винищувачі для фіналізації війни. За словами посадовця, партнери розуміють, що не можна дозволити Росії перетворити війну з Україною в затяжний конфлікт і його потрібно завершити.

Зокрема, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що його країна зробить все можливе, аби надати винищувачі. За попередніми даними, Україна може отримати 11 або 12 літаків, які зараз є у Словаччини.

Водночас на полях саміту Європейської Ради у Брюсселі прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відмовив Володимирові Зеленському в наданні винищувачів Jas 39 Gripen Україні, обґрунтовуючи це тим, що його країні потрібні ці літаки.