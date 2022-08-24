Це важкий діагноз і збочення, – Резніков про так звані "денацифікацію" та "демілітаризацію"

російські наративи щодо так званої "денацифікації" та "демілітаризації" – це діагноз. Про юридичні визначення навіть мовитись не може.

Цей діагноз стосується усіх російських чиновників та пропагандистів, заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю військовому журналісту Олександру Візгіну.

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Тут можна сміливо говорити про діагноз. При цьому навіть не на рівні психологів, а психіатрів. Це важкі збочення,

– наголосив Резніков.

Він пригадав, що російський посол у Відні дозволяв собі цинічні пости у твітері на кшталт "до українців немає милосердя". Тому міністр підсумував, що палата №6 – це все, що стосуються російського політикуму.

Найгірший сценарій позаду

Напередодні Резніков зауважив, що поле бою зараз стабілізувалося. Цього вдалося досягнути завдяки вкрай ефективним засобам стримання ворога та майстерності ЗСУ.

За його переконаннями, найгірший сценарій вже позаду, а Україна перебуває на порозі "нового етапу" війни. Міністр мав на увазі контрнаступ ЗСУ на деяких напрямках.

Однак політик висловив побоювання щодо ймовірного "синдрому втоми від війни" наших міжнародних партнерів. Це лише допоможе ворогу.

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