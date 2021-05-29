Резніков назвав найважливіші питання, які повинна вирішити ТКГ

Переговорні процеси у рамках Мінська потрібно розблокувати, адже є питання, які вимагають негайного вирішення. За словами віцепрем'єра Олексія Резнікова, мовиться про розблокування КПВВ та обмін утримуваними особами.

Про це віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомив у Брюсселі. У Бельгії Резніков навідався до НАТО та європейських інституцій.

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Україна вимагає допустити Червоний Хрест до утримуваних

Є важливим питання розблокування роботи, в тому числі на переговорних майданчиках мінського процесу, хоча б заради гуманітарних ідей. Це відкриття КПВВ і їх розблокування, це можливості наступного етапу обміну утримуваних осіб, це доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних в тюрмах,

– пояснив Резніков.

Міністр наголосив, що розповів європейським колегам про тюрму "Ізоляція" – справжній концтабір. Також Резніков запросив спецпредставника ЄС з прав людини Еймена Гілмора в Україну.

Гуманітарні вантажі на окуповані території доставляють без проблем

Резніков наголосив, що незважаючи на блокування пунктів в'їзду – виїзду бойовиками, гуманітарну допомогу на окуповані території доставляють без перешкод.

Окупаційні режими, які сьогодні панують поки що, тимчасово, в Донецьку і в Луганську, вони придумують будь-які завади, щоб не пускати людей через КПВВ, але з радістю приймають гуманітарну допомогу. В новому збудованому КПВВ "Щастя", де є режимна сервісна зона, проходження гуманітарних вантажів вже відбувається декілька місяців поспіль,

– зазначив Резніков.

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ЄС виділив 25 мільйонів на гуманітарну допомогу

Напередодні ЄС оголосив про виділення Україні понад 25 мільйонів євро. Ці кошти призначені на гуманітарну допомогу людям, що живуть в зоні конфлікту. Таким чином з 2014 року Брюссель виділив вже 190 мільйонів у європейській валюті.