Посилення санкцій – єдиний спосіб змусити Росію припинити війну в Україні, – Резніков

Єдиним варіантом змусити Росію припинити збройну агресію на Сході України є впровадження міжнародною спільнотою нових санкцій. Росії має бути невигідно й надалі продовжувати війну на Донбасі.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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Резніков про важелі впливу на Росію

За словами Резнікова, є обмежений вибір способів впливу на Росію з метою припинити загострення на Донбасі.

Наразі єдиним варіантом є політико-дипломатичний. Це посилення режиму санкції зі сторони всіх країн: і європейських, і США, і Канади, і Австралії, й інших, які підтримують Україну і чітко підтверджують, що вони поважають наш суверенітет і територіальну цілісність,

– зазначив міністр.

Він додав, що слід зробити так, аби для Росії війна на окупованих територіях України перестала бути вигідною.

заявили, що

проти України.

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