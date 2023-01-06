Резніков розповів про свій прогноз, який не здійснився
Росія атакує мирні міста та намагається знищити критичну інфраструктуру України. В українському уряді цього не очікували.
Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону.
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"Я свого часу зробив помилку: розумів, що вони атакуватимуть, але був переконаний, що Кремль не дозволить собі так бомбардувати Україну", – зазначив Резніков.
Росіяни вбивають російськомовних
Особливо здивувало міністра бомбардування областей, які межують з Росією. Мовиться про Харківщину, Донеччину, де живуть багато російськомовних.
Мені й на думку не спадало, що вони з такою люттю бомбитимуть Харків, Маріуполь, Волноваху та Краматорськ. Не вірив, що так стрілятимуть по Києву. Росіяни постійно розповідають про Києво-Печерську лавру та про свої мрії. Я був переконаний, що цього не буде. Але я помилився і не боюсь це визнати, – розповів Резніков.
Обстріли України: останні новини
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у лікарні померла жінка, яка постраждала через атаку росіян по столиці 29 грудня.
- Ворог 4 січня атакував одну з електростанцій ДТЕК. На щастя, обійшлось без поранених.
- Через обстріл Нікополя Дніпропетровської області 4 січня загинув 64-річний чоловік.
- Цього ж дня під ударами росіян був Куп'янськ на Харківщині. Ворог поранив двох чоловіків. На місцях влучань виникли пожежі.