Резніков обговорив американським колегою Остіном потреби України на полі бою з Росією

Міністр оборони України Олексій Резніков 9 травня розмовляв зі своїм колегою зі США Ллойдом Остіном. Вони обговорили військову допомогу, яку потребують ЗСУ для перемоги над російськими окупантами.

Розмова відбулася телефоном. Міністри домовилися й надалі перебувати у тісному контакті.

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Резніков поспілкувався з Остіном

Міністр оборони США розповів, що мав телефонну розмову з очільником Міноборони України.

Сьогодні вранці я розмовляв зі своїм колегою Олексієм Резніковим, щоб обговорити військові запити України. Я ще раз підтвердив нашу стійку підтримку в наданні Україні необхідних можливостей для протидії російській агресії,

– зауважив Остін.

За інформацією Міноборони США, він розповів Резнікову, що для забезпечення ЗСУ необхідним обладнанням 6 травня виділили 150 мільйонів доларів. Зокрема, мовиться про артилерію, контрартилерійські радари та обладнанням для електронних перешкод.

Своєю чергою, міністр оборони України розповів про ситуацію на Сході. Остін зауважив, що США продовжуватиме посилювати українську армію, аби вона могла перемогти загарбників. Також він поінформував Резнікова про постійну координацію США із союзниками та партнерами щодо зусиль з надання військової допомоги.

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Коротко про допомогу США та ленд-ліз для України

США ще 28 квітня підтримали ленд-ліз для України. До того таку програму використовували ще під час Другої світової війни.

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Ленд-ліз передбачає скорочення бюрократичної складової, що значно пришвидшить передачу Україні зброї та інших важливих поставок.

Відтепер наша держава зможе надавати США список необхідної зброї, а Штати, своєю чергою, постачатимуть українським захисникам танки, літаки системи ППО тощо.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що рішення Білого дому постачати ЗСУ зброю означає одне – США впевненні у перемозі України.

На думку міністра оборони, ленд-ліз – це фактично участь у війні, але без введення військ.

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