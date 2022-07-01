Давайте разом переможемо ворога, – Резніков обговорив підтримку ЗСУ з депутатами Бундестагу

Олексій Резніков зустрівся з німецькими депутатами від фракції ХДС/ХСС, які прибули з робочим візитом до Києва. Міністр оборони розповів іноземним гостям про теперішню ситуацію в Україні.

Німецька делегація прибула на чолі з виконувачем обов'язки керівника комітету Бундестагу у закордонних справах Томасом Ерндлем. Резніков подякував їм за ту допомогу, яку Німеччина виділяє Україні.

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Як минула зустріч політиків

У Міністерстві оборони України розповіли, що від Німеччини наша держава отримала самохідні артилерійські установки PzH-2000, протитанкові комплекси, переносні зенітно-ракетні комплекси, автомобільну техніку, медичне обладнання та засоби індивідуального захисту військових.

Резніков зазначив, що допомога партнерів поступово змінює хід бойових дій. У російської армії набагато більше ресурсів, вони використовують важке озброєння та авіацію. Щоб протистояти окупантам, Збройним Силам України необхідне озброєння країн НАТО, зокрема далекобійна артилерія.

Після зустрічей у форматі "Рамштайн" мав предметні розмови з моєю колегою – міністром оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт. Ми говорили про отримання необхідної зброї для ЗСУ. У нас є певний прогрес. Однак ми зацікавлені у прискоренні постачання озброєння з вашої країни. Це зміцнило б наші Сили оборони,

– зазначив Резніков.

Міністр розповів німецьким політикам про ситуацію на фронті

Російська армія втратила в Україні понад 30 тисяч бійців, щонайменше 90 тисяч – поранені. Військово-політичне керівництво держави-агресорки видає багатьох окупантів як "загублених", щоб не виплачувати грошові компенсації родинам.

Ворожа армія хоче вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, щоб отримати сухопутний коридор до окупованого Криму.

Територію сусідньої Білорусі використовують для завдання ракетних ударів по Україні.

Резніков також прокоментував слова французького президента Еммануеля Макрона, який казав, що "Путіну треба зберегти обличчя". Очільник Міноборони наголосив, що після звірств російської армії, це вже пізно робити.

Ми захищаємо свої землі, боремося за свободу, захищаємо весь європейський континент. Давайте просто разом переможемо ворога,

– закликав Резніков.

У відповідь депутати Бундестагу висловили свою солідарність з українцями та запевнили у подальшій підтримці.

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