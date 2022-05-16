Резніков поговорив з главою Пентагону про його розмову зі Шойгу та американські гаубиці

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову зі своїми американським колегою Ллойдом Остіном. Головна тема - американське озброєння для України.

Українська армія отримує чимало озброєння від США. Деякі поставки публічно не розголошуються, щоб не інформувати ворога. Але точно відомо, що Україна отримала 90 гаубиць M777, 89 з яких – вже на передовій, де знищують російських окупантів. Для цього українські військові пройшли необхідне навчання.

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Саме успіхами української армії в бою з російськими окупантами й похвалися Олексій Резніков в телефонній розмові з Ллойдом Остіном. Також обидва обговорювали загалом ситуацію на полі бою та військові потреби України.

"Вдячний Сполученим Штатам загалом і Ллойду Остіну особисто за непохитну дипломатичну та військову підтримку України", – написав Олексій Резніков.

Розмова з Шойгу

Ще однією темою цієї розмови був телефонний дзвінок між Ллойдом Остіном та очільником російського міноборони Дмитром Шойгу. Вони між собою спілкувалися ще 13 травня. Перед тим на сайті Пентагону було повідомлення, що Ллойд Остін звернувся до Шойгу із закликом негайно припинити війну. Також американець тоді наголосив на важливості збереження "ліній зв'язку".

Зважаючи, що після цієї розмови минуло три дні, а ситуація на фронті в Україні так і не змінилася, то ці прохання російською стороною були цілковито проігноровані.

Ефективне використання М777

Україна давно просила у західних партнерів надати їм сучасне важке озброєння, у тому числі артилерію, для досягнення успіху у війні, яку розпочала Росія. Серед таких – гаубиці М777.

Сполучені Штати погодилися надати Україні 90 таких гаубиць. Але для цього треба було, щоб українські військові пройшли необхідне навчання. Мова йшла не лише про стрільбу, але й обслуговування техніки. Наші захисники пройшли необхідний курс підготовки. І коли техніка прибула до України, військові вже були готові її використовувати на передовій.

"Окремі вітання і подяка від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Передусім вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя. Разом до Перемоги", – написав з цього приводу головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.