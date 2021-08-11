"Це провокація": у Кремлі підгорає через заяву Резнікова про війська США в Україні
Джерело:24 канал
Росія обурена через заяву Олексія Резнікова про те, що Україна готова розмістити у себе американські війська. Кремль знову у всьому звинуватив Захід та вважає це провокацією.
Обурення висловила представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Інформацію озвучили на одному з російських телеканалів.
До теми Ми готові розмістити американські війська в Україні, – Резніков
У російському відомстві впевнені, що Захід на чолі з США нібито розігрує "українську карту" проти Росії. Така заява не дивує українців, адже це традиційне звинувачення Кремля.
Це доказ провокаційної політики України щодо Росії. Доказ намірів США щодо вибудовування відносин з тією ж самою Україною, коли центром цих відносин є російський фактор,
– сказала Захарова.
Вона також додала, що ця заява спрямована проти Росії.
Війська США в Україні: коротко про заяву
- Відповідну заяву зробив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час візиту в США.
- Він сказав, що через російську мілітаризацію Криму, яка зростає, США повинні посилити свою присутність в Чорноморському регіоні та розмістити свої війська в Україні.
- Також він додав, що Росія вже де-факто окупувала Азовське море.