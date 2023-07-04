Резніков пообіцяв, що САУ "Богдана" в ЗСУ буде ще більше: є цікавий нюанс

Олексій Резніков поділився у твітері світлиною, як українські військові облаштували місце для обіду на самохідній гаубиці "Богдана". При цьому він пообіцяв, що невдовзі у нас буде більше таких САУ.

Міністр оборони наголосив, що українці дуже гостинна нація. Свої слова він підтвердив оригінальним фото з побуту наших військових.

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Як бачимо на фото, конструкція української 155-міліметрової самохідної гаубиці "Богдана" передбачає зручний стіл, за яким екіпаж зможе смачно поїсти. У нас буде більше таких гармат,

– наголосив Резніков.



Українські військові знайшли ще одне використання для САУ / Фото з твітера Резнікова

ЗСУ можуть отримати модифіковані САУ

Водночас видання Defense Express звернуло увагу на один цікавий нюанс. Раніше словацькі ЗМІ повідомляли, що місцева приватна оборонна компанія Konstrukta Defence та український "Краматорський завод важкого верстатобудування" уклали меморандум про спільну роботу над проєктом колісної САУ для ЗСУ.

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Ця САУ має бути по суті адаптацією артсистеми Eva під вимоги ЗСУ, також у неї планують інтегрувати конструктивні рішення від САУ 2С22 "Богдана".

Журналісти припускають, що розробників "Богдани" можуть зацікавити напрацювання колег по артилерійській установці від САУ Eva і по колісній базі на шасі Tatra-815. Однак при цьому залишається неясним, наскільки швидко тоді серійні САУ "Богдана" відправлять на фронт, чи можлива співпраця із словацькою компанією має привести до появи колісної САУ іншого типу, із кращими характеристиками, аніж в "Богдани".