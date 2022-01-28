Резніков пояснив, чим ситуація на кордоні України зараз відрізняється від загрози весною

Останні місяці інформаційний простір вибухає від заяв про можливе вторгнення Росії в Україну. Однак зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру, які б помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні 2021 року.

Єдина відмінність у військовому плані – ситуація уу Білорусі. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

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Водночас, як підкреслив Резніков, Україна уважно стежить за цим фактором.

Що відрізняється кардинально? Це інтенсивність гібридних заходів, а особливо інформаційних. А також вплив цих заходів на макроекономічну ситуацію,

– пояснив міністр оборони України.

Він попросив взяти до уваги те, що Міноборони перебуває у постійному контакті з міжнародними партнерами. До того ж наші відомства володіють усією повнотою інформації й в деяких моментах уточнюють дані наших іноземних колег.

Відмінність у цифрах скупчення російських військ Резніков пояснив різним трактуванням відстані. Річ у тім, що хто вказує відстань розміщення військових Росії за 200 кілометрів від українського кордону, а хтось – за 400.

Україна використовує дані щодо зони до 200 кілометрів, бо вони більш точно відображають тенденції.

"Росія напала на Україну 8 років тому. Ні для кого в Україні це не є новиною. Ми виходимо з того, що війна вже йде", – підкреслив Резніков.

Він додав, що Росія використовує інформаційний тиск, який націлений не лише на Україну.

Ескалація не обов'язкова

Міністр підкреслив, що українські військові прораховують усі можливі сценарії, зокрема й найгірші. Це потрібно, аби бути напоготові.

Коли вони (військові ЗСУ – 24 канал) дають якусь оцінку щодо термінів можливої ескалації з боку Росії, озвучується один з можливих, але не обов'язкових сценаріїв,

– підсумував Резніков.

Загроза російського вторгнення: головне

Про можливість повномасштабного російського вторгнення у західних ЗМІ говорять ще від жовтня 2021 року. За даними розвідки, Росія активно нарощує війська біля наших кордонів.

У Вашингтоні бачить ознаки того, що Москва застосує силу проти України до середини лютого. Водночас США заявили, що Захід готовий реагувати на різні сценарії. На тлі цього багато країн ЄС та Штати активізували свою підтримку нашій країні.

Одна частина наших союзників передає українським бійцям зброю та техніку, інша частина – допомагають матеріально. Володимир Зеленський раніше звернувся до українців. Президент наголосив, що приводів для паніки немає і ситуація на кордоні контрольована нашими бійцями.

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