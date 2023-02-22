Перемогти Росію на полі бою реально, – Резніков пояснив, яким буде наш "броньований кулак"

Перемогти агресора на полі бою – цілком реально. Це вже зрозуміли і наші партнери. Однак Україна потребує потужних броньованих систем та танків.

Людських ресурсів у Росії ще вистачає, але технічних – менше. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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Після зустрічі в форматі "Рамштайн" Резніков анонсував, що "збільшується броньований кулак" і скоро можна буде реалізувати задуми Валерія Залужного.

Наші партнери змінили своє ставлення до цієї війни. Цивілізований світ розуміє, що перемогти Росію на полі бою в Україні реально,

– пояснив Резніков.

Крім того, Резніков зазначив, що партнери чітко розрізняють нашу тактику і тактику окупантів. Росіяни використовують "мʼясорубку". Натомість західний підхід — зберігати життя військових.

Що потрібно для контрнаступу ЗСУ

Резніков розповів, що Україна прагне отримати потужні броньовані системи: Marder, Bradley та Stryker. Це потрібно для захисту екіпажів. Також нам необхідні сучасні танки, щоб проривати лінію оборони росіян і розгортати контрнаступ.

Скільки триває підготовка до контрнаступу

Міністр підрахував, що підготовка танкових екіпажів передбачає злагодженість підрозділів, тобто це штурмові завдання, що тривають певний час.

Давайте брати реальні терміни – до двох місяців, коли механіки знатимуть як керувати, артилеристи – як стріляти, командири екіпажів — як давати завдання, а техніки — як обслуговувати,

– додав міністр.

Він підсумував, що маємо налагодити систему швидкого відновлення техніки на місці, середнього рівня – десь в Україні, а складного — за її межами.