Резніков заявив, що не отримував пропозицій очолити Мінстратегпром, як про це казав Арахамія

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував інформацію про своє переведення на посаду очільника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. За його словами, він не отримував такої пропозиції від президента.

Про це Олексій Резніков заявив у коментарі журналістам. За його словами, про своє нове ймовірне призначення чує вперше, але якби президент запропонував йому очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості – він відмовився б.

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Що каже Резніков про інформацію щодо нового призначення

Олексій Резніков каже, що Володимир Зеленський жодного разу не говорив з ним про можливість переведення на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. За словами глави Міноборони, він вперше чує про таку пропозицію, але якщо він її отримав би, то відмовився б.

Резніков наголосив, що відповідно до Конституції, відставку міністра оборони або міністра закордонних справ може приймати тільки президент. Призначення на нову посаду в будь-яке міністерство обговорюються відповідно до закону. Крім того, рішення щодо призначення очільників міністерств (крім Міноборони та МЗС) ухвалює Верховна Рада за поданням прем'єр-міністра України.

Міністр оборони підкреслив, що якби отримав пропозицію від Володимира Зеленського чи Дениса Шмигаля очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, то відмовився б.

Якщо раптом мені така пропозиція надійшла б від президента України або прем’єр-міністра, то я відмовився б від неї, тому що я не маю експертизи, яка дозволяла б мені якісно бути міністром Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Тому я думаю, що це (інформація про нове призначення – 24 Канал) помилка,

– заявив Резніков.

Що цьому передувало

Увечері 5 лютого глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив чутки про кадрові зміни в Міністерстві оборони. За його словами, Олексія Резнікова на посаді має змінити керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Натомість Резніков начебто очолить Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Крім того, Арахамія повідомив, що виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк та виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Ігор Криленко невдовзі будуть призначені керівниками відповідних структур.

Варто відзначити, що напередодні Олексій Резніков коментував можливість своєї відставки під час пресконференції 5 лютого. Тоді міністр заявив, що рішення ухвалює президент, але якщо таки його відправлять у відставку, то він підтримає наступника й надасть йому поради та консультації. А також персонально представить міністрам оборони, з якими комунікує особисто.