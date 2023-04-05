Резніков прокоментував слова президента Чехії про єдиний шанс на контрнаступ

Заява чеського президента, що Україна матиме всього одну спробу великого контрнаступу, є суб'єктивною оцінкою. У Петрі Павелі більше говорить військовий, аніж політик.

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував слова президента Чехії Петра Павела про те, що в України буде лише один шанс на контрнаступ.

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Я думаю, що в президенті Чеської Республіки зараз більше говорить військовий, ніж політик, і логіка військових така, що вони постійно прораховують найгірші варіанти. Але навіть якщо це його оцінка, то вона має суб'єктивний характер,

– заявив Резніков.

Позитив у заяві чеського президента

Міністр висловив думку, що оцінка Петра Павела містить корисний для України маседж – "європейські країни мають потужніше об'єднатися і посилити допомогу Україні, щоб цей контрнаступ, цей удар, був максимально успішним і ефективним, щоб не дати шансу ворогу стримати цей контрнаступ".

Тобто, його заклик такий. Дуже часто публічні заяви політиків, особливо перших осіб, треба читати і тлумачити як символи, не зовсім так, як вони прозвучали,

– сказав Резніков.

Що цьому передувало