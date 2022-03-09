Резніков просить українців з окупованих територій допомогти знайти російські системи РЕБ і РЕР

Українців з окупованих територій просять допомогти у пошуку російських систем радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Це значно послабить окупантів і забезпечить перевагу для українських воїнів.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він подякував за те, що тисячі українців вже чинять опір на тимчасово окупованих територіях.

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За його словами, постачання російських окупаційних військ паливом та боєприпасами вже суттєво ускладнено. Знищено багато техніки.

Наступна пріоритетна ціль – російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Треба знищити російські системи РЕБ та РЕР. Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів,

– написав Резніков.

Він наголосив, що танки та бронетехніку зустріне українська армія. А звичайних українців попросили знищити колони забезпечення та системи РЕБ та РЕР.

"Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо. Разом до перемоги!", – додав Резніков.

До слова, Окупанти намагалися прорвати оборону на Луганському напрямку, проте в них нічого не вийшло – українські військові ефектно знищили російські війська. Штаб ООС навіть показав ефектне відео після бою – дивіться тут.

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Текст публікації Олексія Резнікова:

Тисячі наших громадян вже чинять опір на тимчасово зайнятих окупантами територіях. Ваш внесок – величезний! Постачання російських окупаційних військ паливом, боєприпасами вже суттєво ускладнено. Знищено багато техніки. Ви допомогли зберегти багато життів.

Наступна пріоритетна ціль – російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Треба знищити російські системи РЕБ та РЕР. Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів.

Ще раз наголошую – танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР. Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо. Разом до перемоги!