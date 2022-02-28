Резніков розповів деталі підвищення зарплати військових до 100 тисяч гривень

Кабінет міністрів України прийняв рішення платити військовим, які беруть участь у війні проти Росії, 100 тисяч гривень на місяць. Відповідне рішення було прийнято 28-го лютого.

Учасникам бойових дій збільшують зарплату

Про збільшення зарплати повідомив глава Міноборони України Олексій Резніков. Рішення прийнято на виконання Указів Президента.

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Зарплату до 100 тисяч гривень збільшать тим військовим, які беруть участь у бойових діях або забезпечують проведення стримування російської агресії.

В умовах воєнного стану будуть виплачувати додаткові винагороди в розмірі 30 000 гривень:

військовослужбовцям Збройних Сил;

Служби безпеки;

Служби зовнішньої розвідки;

Головного управління розвідки Міністерства оборони;

Національної гвардії;

Державної прикордонної служби;

Управління державної охорони;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

Державної спеціальної служби транспорту;

особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським.

Допомога сім'ям загиблим військових

Резніков повідомив, що сім'ям українських військових, які загинули на війні з Росією, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень.

Він зазначив, що сума розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

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