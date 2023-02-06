Резніков розповів, яким буде очікуваний новий наступ росіян

Олексій Резніков прокоментував, яким може бути новий наступ росіян. Міністр оборони заявив, що росіяни не нападатимуть так, як у лютому 2022 року.

На думку міністра оборони, зважаючи на "символізми росіян", вони щось спробують зробити до 24 лютого 2023 року. Адже російські загарбники не досягли своїх планів.

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Що сказав міністр оборони про ймовірний напад росіян

Олексій Резніков заявив, що росіяни не виконали тих планів, які обіцяли, у межах своєї так званої "спеціальної воєнної операції".

Тому за обстановкою, яку спостерігає наша розвідка, – найбільша концентрація військ зараз на Сході України.

Тактику одночасного захоплення України росіяни спробували в лютому минулого року. Вона не спрацювала,

– заявив Резніков.

За даними глави Міністерства оборони України:

тоді ресурс був розпорошений;

вороги втратили багато елітних підрозділів.

"Зараз у них нова тактика – це концентровані, повзучі спроби, ледь-ледь, по десять метрів, захоплювати, відтісняти, віджимати", – розповів міністр.

Окрім того, Олексій Резніков сказав, що немає ризику, що Росія готує наступ з усіх сторін.

Що відомо про ймовірність нового наступу росіян