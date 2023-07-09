Навчилися РЕБ і тікати: Резніков сподівається на "жести доброї волі" від Росії найближчим часом

Надзвичайно важливо не недооцінювати ворога. За понад рік повномасштабної війни росіяни багато чого навчилися. Водночас вони збагнули з ким мають справу.

В інтерв'ю, яке вийшло в ефірі каналу "Ми – Україна", міністр оборони Олексій Резніков поділився своїми думками. Він зауважив, що ворог добре навчився використовувати РЕБ. Водночас не варто забувати, що окупантам відмінно даються "жести доброї волі", передає 24 Канал.

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Ворог розвиває РЕБ

Я б чесно віддав належне їхній системі РЕБ, тому що ми почали досить серйозно використовувати дуже різного типу дрони. В першу чергу повітряні, а потім уже й морські і наземні. Вони теж використовують дрони: як для розвідки наведення, так і для руйнування. Ті ж самі "Ланцети", дрони-камікадзе,

– зауважив Резніков.

За його словами, російська РЕБ "дуже сильно розвивається". Мета цього – боротьба з нашими засобами, які ми виготовляємо як в Україні, так і отримуємо від наших партнерів. Міністр оборони підкреслив, що "це потужна школа, треба зважати".

Дійсно, росіяни відтягнули свої склади, пункти управління та важливі об'єкти на відстань, щоб не діставали HIMARS. Але і це їх не врятує, адже Україна має у своєму арсеналі ракети Storm Shadow і аналоги. Вони якраз дістають загарбників там, де вони планували пересидіти небезпеку.

Ця війна вчить всіх. І вона вчить не лише збройні сили Росії або Збройні Сили, або сектор безпеки України, вона вчить і наших партнерів теж. І ця війна буде предметом потім серйозних досліджень,

– зазначив Резніков.

Ворог не досягнув поставлених цілей

За його слова, окупанти вже звикають, хоч це їм і не дуже приємно, до того, що вони – вже не "друга армія світу". Та й мета так званої "СВО" не вдалася. Ворог не зміг взяти Київ за три дні, не зміг за три тижні зробити так, щоб "впала Україна". Натомість освоїв швидке накивання п'ятами.

Ми з вами бачили так звані "жести доброї волі" на острові Зміїному, Київській, Чернігівській, Сумській областях, Харківській, Херсонській... І я маю надію, що ці уроки вони дуже добре вивчили. Я маю надію, що найближчим часом побачимо чергові "жести доброї волі" на Сході та на Півдні України,

– додав Резніков.

До слова, за цим посиланням можна ознайомитися зі свіжим звітом ISW. У ньому наголосили на тому, що Росії не вдалося досягнути жодної з поставлених цілей за 500 днів повномасштабного вторгнення.