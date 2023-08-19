Президент знає про мої плани, – Резніков про "призначення" послом Британії

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив про те, що Олексія Резнікова буцімто мають призначити послом України у Великій Британії. Однак такими рішеннями займається виключно президент.

Крім того, ще давніше ширилась інформація, що Резніков не проти стати міністром юстиції. На всі ці чутки в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу відповів сам міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Це не було моєю мрією"

Згідно з Конституцією, міністр оборони і міністр закордонних справ призначається та визначається Президентом України. Тобто лише рішення президента з голосуванням Верховної Ради може відправити у відставку одного чи іншого міністра.

Звісно, залишається також можливість звільнення за власним бажанням. У цьому випадку пишуть прохання до президента і він подає це на розгляд до парламенту. Призначення послів – це також рішення президента.

Наскільки мені відомо, Олексій Гончаренко не має стосунку до всіх цих процедур, тому де він взяв цю інформацію – мені невідомо. Тому це важко коментувати. Мене вже і в лютому чекали на іншій посаді,

– зазначив Олексій Резніков.

Він ще раз наголосив, що подібні рішення приймає очільник держави. Водночас додав, що звільнитись може й сам, якщо "уже не буде сил та почуття гумору сміятись над людьми, які бажають його відставки".

"Коли ми з президентом в серпні 2021 року обговорювали його пропозицію (щодо посади – 24 Канал), він знав, що це не було моєю мрією. Ми одразу обговорили, що це – тимчасова історія для мене. Я не є людиною, яка хоче бути чиновником все своє життя. В мене немає політичних амбіцій. Він знає про мої плани та бажання читати лекції та займатись приватною практикою", – підкреслив міністр оборони.

Чи погодиться Резніков на роль посла

Повне інтерв'ю з міністром оборони України Олексієм Рєзніковим дивіться згодом на ютубі 24 Каналу.

Водночас якщо Резнікову все ж запропонують місце посла України у Великій Британії, він не певний, що б погодився на цю пропозицію.

Тут не питання "куди?", а питання "щоб що?". Я – людина проєкту, от якщо є завдання – то виконаю її. Просто так отримати якусь посаду мені не цікаво, тому що ти все одно залишаєшся на публічній службі. А це – дуже невдячна історія, ти отримуєш тільки "на горіхи",

– зазначив Резніков.

Мовиться і про критику з боку колег, прихильників, ненависників та звичайних людей. Водночас, на думку міністра, це правильно, адже влада має залишатись під певним тиском.

"Ось адвокатура була створена як протидія владі, щоб дати право на захист. Я за своєю природою захисник. Тому перебування на публічній службі – це постійний виклик", – наголосив міністр оборони.

Тепер же Резніков захищає інтереси України, Збройних Сил, військовослужбовців. Однак тепер у Резнікова є певні суперечки з деякими народними депутатами. А саме щодо відновлення декларування військових на час воєнного стану. На думку міністра, в інтересах безпеки, цього категорично не можна робити. Адже відкриті реєстри наражають на небезпеку військовослужбовців та їхні родини.

"В нас хороший міністр"

Раніше подейкували також, що Резніков не проти очолити Міністерство юстиції.

Це звучало давно. І колись, задовго до теперішніх подій, для мене, як для юриста, це було амбітним проєктом. Я бачив, які реформи можна було зробити для юридичного цеху. Але це було давно. Зараз я вважаю, що в нас хороший міністр Денис Малюська,

– зауважив Резніков.

Зараз же, на думку міністра оборони, немає підстав замінювати чинного очільника Міністерства юстиції.

Чутки про звільнення Резнікова: коротко