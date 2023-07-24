Ми переможемо, – Резніков вірить у закінчення війни та вступ у НАТО до літа 2024 року

Українські воїни щодня ціною колосальних зусиль роблять все для того, щоб звільнити всю нашу землю від загарбника. Міністр оборони Олексій Резніков вірить, що вже до наступного літа нам вдасться не тільки завершити війну, але й стати членом НАТО.

Про це міністр оборони заявив під час інтерв'ю. За його словами, Україна може стати членом НАТО на наступному саміті Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні і буде особливим – НАТО святкуватиме 75-річницю заснування.

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Прогноз Резнікова щодо перемоги та вступу до НАТО

Олексій Резніков відзначив, що НАТО не може прийняти Україну, поки в нас триває війна, однак наступного року ми таки зможемо стати членами Альянсу.

Хто знає, можливо, це буде дуже важливий день (саміт у Вашингтоні – 24 Канал) для України. Це лише мій прогноз,

– заявив Резніков.

Водночас у відповідь на питання журналістів про те, чи вірить міністр у те, що війна до наступного літа скінчиться, Олексій Резніков відповів: "Так. Ми переможемо у цій війні".

Після перемоги це буде в інтересах НАТО, тому що ми стали справжнім східним щитом НАТО. Україна отримала реальний бойовий досвід – як стримувати росіян, як перемагати їх, як бити їх, використовуючи стандартне озброєння НАТО,

– додав міністр.

Україна вступає в НАТО: головне

30 вересня 2022 року у відповідь на проголошення анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей Росією за "результатами" псевдореферендуму, Україна подала заявку на вступ до НАТО.

У липні 2023 року під час саміту Альянсу у Вільнюсі члени НАТО розглянули заявку України. Попри те, що до саміту існували різноманітні версії та варіанти того, що Україна може отримати від партнерів, члени Альянсу зійшлися на одному – поки триває війна, наша держава не може стати членом НАТО. Річ у тім, що чи не найголовнішим принципом НАТО є колективна оборона, передбачена Статтею 5 статуту Альянсу. Прийняти воюючу країну фактично означає погодити вступ Альянсу у війну.

Однак лідери НАТО ухвалили важливе рішення – Україна стане членом НАТО після завершення війни, а вступ буде спрощеним. замість двох етапів, який складається з Плану дій щодо членства та протоколу про вступ, нашій державі потрібен буде тільки другий пункт. Тобто всі члени Альянсу повинні ратифікувати протокол про вступ України до НАТО.