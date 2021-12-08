Резніков заявив про "проїдання" близько 70% бюджету армії

Очільник Міноборони України Олексій Резніков каже, що у бюджеті армії більше 70% видатків витрачають на утримання, які "проїдають". Він наголосив, що цьогорічний бюджет є найбільшим за 30 років, але все одно не вирішує основних завдань.

Цього року у бюджеті для Міністерства оборони уряд передбачив понад 133 мільярди гривень. Також для оборонного відомства передбачили право на 15 мільярдів гривень державних гарантій.

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Понад 70 % бюджету – це видатки утримання, "проїдання". Переозброєння, бойова підготовка й розвиток фінансуються лише на 15 – 20 % від потреби,

– сказав Резніков.

Міністр пояснив, що зараз Міноборони отримало на озброєння разом із держгарантіями приблизно 40 мільярдів. Але видатків на озброєння з уже затверджених, узгоджених та перспективних програм потрібно 230-250 мільярдів гривень. Резніков наголосив, що така сума необхідна щороку.

На що бракує грошей

Грошей не достатньо, щоб купити сучасне озброєння та амуніцію. Українській армії необхідні сучасні системи ПВО і ПРО, безпілотні та ракетні технології.

Резніков заявив, що треба значно підвищувати витрати на соціальне забезпечення військових. Зараз більше 40 тисяч очікують, щоб отримати квартиру від держави. Міноборони має сотні недобудованих об'єктів, через які тривають суди.

Дві третини особового складу війська не хочуть підписувати наступний контракт про службу. А в бюджеті бракує 23 мільярди гривень, щоби сягнути витрат на армію на рівні 3% від ВВП.

Бюджет на 2022 рік

2 грудня Верховна Рада остаточно підтримала проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік. Серед його пріоритетів: зростання зарплат медиків, забезпечення житлом учасників АТО, збільшення стипендій, цифровізація.

Витрати на національну безпеку та оборону підвищили на 3,7 мільярда, зокрема, на Збройні сили України – 2,5 мільярда.

Грошове забезпечення українських військових збільшили на 7,7 мільярда гривень.Також виділили рекордні кошти на програму розвитку озброєння та військової техніки.

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