Танки Abrams не встигнуть взяти участь у найближчому контрнаступі ЗСУ, – Резніков

Українські екіпажі вже поїхали на навчання, аби використовувати американські танки Abrams. Проте вони не встигнуть взяти участь в майбутньому контрнаступі ЗСУ.

Україна отримала сучасні системи озброєння, особливо в частині "броньованого кулака". Про це заявив міністр борони Олексій Резніков на пресконференції, передає 24 Канал.

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Резніков назвав Leopard 2 та Challenger 2. Однак обіцяні танки Leopard 1 та американські Abrams надійдуть пізніше. Також в України є велика кількість броньованих машин різного типу - БТР і БМП. Це і Bradley, і Marder, і Stryker, скоро надійдуть СV 90 зі Швеції.

Міністр пояснив, що ця техніка підготовлена та частково доставлена, але українські військові завершують проходження навчань на деяких типах озброєння.

Танки Abrams у цьому контрнаступі взяти участь не встигнуть, але наші екіпажі вже поїхали на навчання,

– сказав Резніков.

Підготовка до контрнаступу завершується