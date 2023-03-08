Україна розраховує отримати від партнерів мільйон снарядів та ППО, – Резніков

Україна веде переговори з європейськими партнерами щодо отриманням засобів ППО, боєприпасів та снарядів калібру 155 мм. Саме ця зброя наразі є пріоритетною для України.

Відповідну заяву зробив міністр оборони Олексій Резніков напередодні неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі. За його словами, Україна розраховує якнайшвидше отримати цю зброю.

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Резніков наголосив на швидкому постачанні зброї

"Ми обговоримо з нашими друзями й партнерами, з міністрами оборони ЄС, наші пріоритети. Пріоритетом номер один є системи протиповітряної оборони, а також боєприпаси, боєприпаси та ще раз боєприпаси. Саме тому я підтримую ініціативу мого друга Ханно Певкура (міністра оборони Естонії - 24 Канал) про поставки 1 мільйона снарядів для артилерійських систем калібру 155 мм", – заявив Резніков.

Крім того, глава Міноборони наголосив на важливості продовження поставок в Україну бронетехніки, зокрема БМП і танків, які допоможуть створити "сталевий кулак" напередодні контрнаступу.

Резніков зазначив, що вважає важливим дотримання усіх правових процедур й правил щодо поставок військової допомоги. Водночас він заявив, що необхідно враховувати обставини воєнного часу, коли швидкість поставок має вирішальну роль.

"Як Єнс Столтенберг сказав нам у Брюсселі під час минулої зустрічі у форматі "Рамштайн", час зберігає життя. Саме тому нам потрібно рухатися вперед так швидко, як це можливо", – резюмував міністр.

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