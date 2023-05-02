Україна візьме Крим без бою, – Резніков запевнив, що детальний план уже є

Україна візьме Крим без бою, наразі суто військовий наступ на півострів навіть не розглядають. Натомість активно обговорюється військово-політичне звільнення.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, Росія наразі перетворює Крим на фортецю.

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І після того, як Росія перекриє на острові дороги, залізниці та водні колії, багато росіян, які поселились на півострові, самі переконаються, що їм було б краще жити в іншому місці.

Міністр зауважив, що деякі з них уже активно почали втікати з півострова після вибухів на Керченському мосту та інших випадків "бавовни".

Крим ми звільнимо без бою,

– наголосив Олексій Резніков.

Для Росії Крим – це військова база

За словами очільника Міноборони, детальні плани з деокупації півострова уже є. Він також назвав фундаментальну різницю між тим, як Крим сприймає Україна, а як Росія.

"Для Росії Крим є і завжди буде військовою базою. Для України Крим – це місце різноманітності – наш міст до глобального Півдня", – зазначив Резніков.

Україна звільнить Крим: головне станом на зараз

29 квітня в Севастополі пролунав вибух на нафтобазі у Козачій бухті. Внаслідок інциденту було знищено понад 40 тисяч тонн пального, яке призначалось для потреб Чорноморського флоту.

У ГУР МО України заявили, що цей вибух суттєво підірвав логістику російської армії, а ЗСУ робитимуть надалі все можливе, щоб пришвидшити демілітаризацію Криму.

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