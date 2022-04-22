Резніков зустрівся з українськими воїнами у вщент зруйнованому Мощуні
Джерело:фейсбук Олексія Резнікова
Олексій Резніков повідомив, що 22 квітня мав честь відзначити українських героїв, які звільняли Київщину від російських окупантів. Це відбулося у вщент зруйнованому Мощуні.
Міністр оборони України наголосив, що Мощун був у переліку населених пунктів, які російським загарбникам необхідно було конче взяти, аби вийти до Києва. Там ворог застосував усе можливе озброєння. Зокрема, ракети та авіацію.
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Завдяки нашим воїнам, завдяки мужнім мешканцям села, вони зазнали поразки. Вбивці і мародери не змогли втримати Мощун, не змогли просунутися далі,
– наголосив Резніков.
Він додав, що окупанти зазнали важких втрат й були змушені тікати до Білорусі.
Місто героїв
Резніков наголосив, що хоче зробити дуже важливий акцент. Найголовніше – це люди: військові та цивільні. Тому замість "Місто-Герой" варто казати "Місто Героїв". Бо люди – найцінніший скарб сучасної європейської України.
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