Резніков зустрівся з українськими воїнами у вщент зруйнованому Мощуні

Олексій Резніков повідомив, що 22 квітня мав честь відзначити українських героїв, які звільняли Київщину від російських окупантів. Це відбулося у вщент зруйнованому Мощуні.

Міністр оборони України наголосив, що Мощун був у переліку населених пунктів, які російським загарбникам необхідно було конче взяти, аби вийти до Києва. Там ворог застосував усе можливе озброєння. Зокрема, ракети та авіацію.

Зауважте ООН потурає російським воєнним злочинам, – Резніков

Завдяки нашим воїнам, завдяки мужнім мешканцям села, вони зазнали поразки. Вбивці і мародери не змогли втримати Мощун, не змогли просунутися далі,

– наголосив Резніков.

Він додав, що окупанти зазнали важких втрат й були змушені тікати до Білорусі.

Місто героїв

Резніков наголосив, що хоче зробити дуже важливий акцент. Найголовніше – це люди: військові та цивільні. Тому замість "Місто-Герой" варто казати "Місто Героїв". Бо люди – найцінніший скарб сучасної європейської України.

Резніков зустрівся з українськими воїнами: дивіться відео

Важливо – як ЗСУ чистили Україну від росіян у чистий четвер: дивіться відео