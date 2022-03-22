Резніков звернувся до жителів окупованих міст, чиїх рідних Кремль кинув на "гарматне м'ясо"

Олексій Резніков звернувся до жителів окупованих територій. Кремль розв'язав повномасштабну війну в Україні, прикриваючись пропагандою, що їх нібито "треба захистити".

Міністр оборони наголосив, що за 3 тижні ескалації в окупованих містах уже сотні вбитих звичайних людей.

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Кинули як "гарматне м'ясо"

Цих людей забрали із заводів та шахт, вручили автомат та кинули під кулі. Резніков зауважив, що останніми днями українська армія все частіше бере в полон людей, яких російські окупанти насильно мобілізували та кинули у бій як гарматне м'ясо.

Масштаби насильницької мобілізації тільки збільшуються. Мобілізовані з так званих "ДНР" та "ЛНР" не входять до статистики втрат російської армії, бо для Москви це лише видатковий матеріал.

Міністр попередив, що незабаром кількість убитих мешканців ОРДЛО піде на тисячі.

Переходьте на бік ЗСУ, вам нічого не загрожує

Резніков наголосив, що ми, як і раніше, вважаємо вас громадянами України.

Якщо ви не вчиняли злочини – вам нічого не загрожує. З якимсь розбіжностями розберемося згодом,

– додав політик.

Він порадив жителям окупованих територій намагатись у будь-який спосіб ухилитися від насильницької мобілізації. Якщо ж окупанти все одно забрали людей до російських військ, треба намагатись якнайшвидше перейти на бік української армії. Усі, хто вже склав зброю – у безпеці.

До речі – Російських офіцерів перестали відпускати на пенсію: