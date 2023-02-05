Резнікова можуть замінити на посаді, серед кандидатів – Буданов, – нардеп

В Україні набирають обертів кадрові зміни. Так, надійшла інформація про можливе звільнення з посади міністра оборони Олексія Резнікова. Його може замінити глава ГУР Кирило Буданов.

Відразу ж обмовимося, що ця інформація ще не підтверджена офіційно. Але її вже озвучив народний депутат Ярослав Железняк. Та й низка українських ЗМІ вже теж розповіли про те, що Олексій Резніков може покинути Міністерство оборони.

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Його може замінити Буданов

Ключове слово у цьому випадку – "може". Адже ми достеменно не знаємо, чи так буде насправді. Можемо лише процитувати Ярослава Железняка, який поділився спостереженнями з Погоджувальної ради, проведеної 4 лютого. Під час неї спікер Руслан Стефанчук зазначив, що на нас очікують нові кадрові питання.

Водночас він зауважив, що точно ніхто не знає, якими саме будуть ці кадрові питання. Відомо, що перелік тих, кого позбавлять посади, мають озвучити сьогодні, 5 лютого.

Як зазначив Ярослав Железняк, зараз відомо, що Олексій Резніков може покинути Міноборони. Уже є навіть прогнози щодо заміни міністру. Його місце може посісти глава ГУР МО Кирило Буданов.

Мені здається він є ефективним на своїй посаді зараз, але як є,

– зауважив Железняк.

Резніков залишиться у команді

Журналісти "Української правди" поспілкувалися з представниками Офісу Президента, Кабміну та силових відомств. Наразі відомо, що команда президента міркує над тим, куди після звільнення можна буде перевести Резнікова. Водночас відсутні сумніви щодо того, чи повинен він залишатися в команді.

Існують припущення, що він може очолити Міністерство юстиції. Дані, якими володіють у виданні, свідчать про те, що на Малюську очікує шлях, який свого часу подолала Венедіктова. Тож він може стати послом в одній із країн Європи.

Гаразд, повернімося до Буданова та його можливого призначення. За наявними у журналістів даними, він шукає, хто б міг очолити ГУР МО.

Кирилу дуже важко йти з ГУР, він не хоче в МО, бо розуміє, що це величезна бюрократична машина. Але роздумувати часу вже особливо немає,

– зауважило джерело серед силовиків.

Як можливе звільнення коментує Резніков

У виданні вже встигли зробити з ним інтерв'ю. Одне з питань стосувалося можливого звільнення міністра з посади.

У мене жодних розмов, що я маю припинити діяльність на цій посаді не відбувалося. Я повторю свою відповідь іншим ЗМІ: "Кожен чиновник повинен усвідомлювати, що на своїй посаді він не на все життя. Він має почати етап і завершити його",

– зауважив він.

Резніков додав, що готовий до того, що може статися будь-що. Водночас він запевнив, що йому не соромно за те, що він зробив. Міністр переконаний, що він зможе продемонструвати результати своєї діяльності у відомстві.

Можливому звільненню передували скандали