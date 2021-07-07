Важливий крок до подолання кризи європейської безпеки, – Кулеба про резолюцію ПА ОБСЄ

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила термінову резолюцію, яка стосується України. З цього приводу 6 липня коментар опублікувало українське Міністерство закордонних справ.

Там привітали документ. А глава МЗС Дмитро Кулеба назвав його важливим кроком на шляху до подолання кризи європейської безпеки.

До теми Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила резолюцію щодо агресії Росії: та втекла з засідання

Крок до подолання кризи європейської безпеки

На літній сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ 6 липня ухвалили термінову резолюцію "Щодо дестабілізуючого нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна, Чорному морі та Азовському морі".

Ініціювала документ делегація Верховної Ради в ПА ОБСЄ. У резолюції міститься заклик до Росії:

Припинити окупацію Криму.

Вивести звідти війська, озброєння й військову техніку.

Припинити кампанії з призову.

Зняти обмеження щодо свободи судноплавства.

В МЗС України наголосили, що схвалення цієї резолюції продемонструвало єдність міжнародної спільноти у засудженні агресії Росії у бік України. Адже поведінка Росії формує загрозу європейській безпеці.

Це важливий внесок у міжнародні зусилля з подолання кризи європейської безпеки, яку спричинила збройна агресія Росії проти України. Документ сприяє виконанню попередніх резолюцій Асамблеї та фіксує, що агресія Росії проти України грубо порушує основоположні принципи ОБСЄ,

– заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Що цікаво, резолюція викликала настільки сильний супротив Росії, що та навіть погрожувала вийти зі складу Парламентської асамблеї. А коли делегати її таки прийняли, росіяни й білоруси покинули засідання.

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