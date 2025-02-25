В Радбезі ООН ухвалили резолюцію щодо війни в Україні, і Росію там не називають агресором

Рада безпеки ООН схвалила ініційовану США резолюцію щодо війни в Україну, у документі якої Росію не називають агресором через вторгнення на територію нашої держави.

Відповідне рішення ухвалили у понеділок, 24 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН Суспільним. Навіть за таких умов у Росії залишилися невдоволені.

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Що відомо про американську резолюцію

Відомо, що "за" резолюцію США виступило 10 країн, ще 5 утримались. Водночас російські правки щодо документа стосовно "припинення українського конфлікту" шляхом "усунення його першопричин" не врахували.

Це спричинило обурення представника Росії в ООН Василя Небензі. Попри це, він зазначив, що американська резолюція може стати "відправною точкою для подальших зусиль щодо мирного врегулювання".

Нагадаємо, раніше США відмовилися бути співавторами проєкту резолюції ООН, пов'язаної з триріччям від початку повномасштабного вторгнення. Там представили свою версію документа, у якому не було засудження Росії.

До слова, Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, ініційовану Україною та країнами Європи щодо засудження агресії Росії. Голосування підтримали 93 країни. США спільно з 17 країнами проголосували проти.