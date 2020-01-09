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      Резонансне вбивство у Каховці: у місті прощаються з загиблим

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      1 січня у Каховці відбулося резонансне вбивство. 26-річного Володимира Чебукіна застрелили, коли він приїхав до будинку колишньої. Відомо, що він мав конфлікт через рідного сина зі співмешканцем ексдружини.

      Як повідомила кореспондентка у прямому ефірі 24 каналу, 9 січня сотні мешканців Каховки зібралися, аби попрощатися вбитим Володимиром Чебукіним.

      До теми: Вбивство в Каховці: правоохоронці зустрілися з родичами загиблого

      Що відомо про резонансне вбивство в Каховці

      1 січня у Каховці вбили 26-річного Володимира Чебукіна. Головного підозрюваного, колишнього правоохоронця, затримали та на два місяці взяли під варту. Однак люди переконані, що стрілець міг бути не один. Адже у момент трагедії відпочивав у компанії місцевих поліцейських.


      Вбитий Володимир Чебукін

      Державне бюро розслідувань відкрило справу проти працівника районного управління поліції у Херсонській області. Його підозрюють у причетності до резонансного вбивства. 

      Декілька днів у Каховці тривали протести. Люди вимагали, аби правоохоронці справедливо ввели розслідування. Водночас деякі з них палили автомобільні шини, кидали каміння та використовували піротехнічні засоби.

      Дивіться відео протестів у Каховці:

      Нові деталі розслідування

      Стало відомо, що у тілі чоловіка було 15 поранень. А кулі були випущені з різних видів зброї. Це суперечить версії поліції. До слова, днями у Херсон прибували представники Офісу генпрокурора України та ДБР. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Розслідування Вбивство у Каховці Вбивство Державне бюро розслідувань Протести
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