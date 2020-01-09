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      Резонансное убийство в Каховке: в городе прощаются с погибшим

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      1 января у Каховке произошло резонансное убийство. 26-летнего Владимира Чебукина застрелили, когда он приехал к дому бывшей жены. Известно, что у него был конфликт из-за родного сына с сожителем экс-жены.

      Как сообщила корреспондентка в прямом эфире 24 канала, 9 января сотни жителей Каховки собрались, чтобы попрощаться убитым Владимиром Чебукиным.

      К теме: Убийство в Каховке: правоохранители встретились с родственниками погибшего

      Что известно о резонансном убийстве в Каховке

      1 января у Каховке убили 26-летнего Владимира Чебукина. Главного подозреваемого, бывшего милиционера, задержали и на два месяца взяли под стражу. Однако люди убеждены, что стрелок мог быть не один. Ведь в момент трагедии отдыхал в компании местных полицейских.


      Убитый Владимир Чебукин

       

      Государственное бюро расследований открыло дело против работника районного управления полиции в Херсонской области. Его подозревают в причастности к резонансному убийству.

      Несколько дней в Каховке продолжались протесты. Люди требовали, чтобы правоохранители справедливо ввели расследование. В то же время некоторые из них жгли автомобильные шины, бросали камни и использовали пиротехнические средства.

      Смотрите видео протестов в Каховке:

      Новые детали расследования

      Стало известно, что на теле мужчины насчитали 15 ранений. А пули были выпущены из разных видов оружия. Это противоречит версии полиции. К слову, на днях в Херсон приезжали представители Офиса генпрокурора Украины и ГБР.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Протесты Расследования Государственное бюро расследований Убийство Убийство в Каховке
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