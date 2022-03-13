Результат буде нульовим, – голова ОВА про ймовірність створення квазіреспубліки на Херсонщині
Джерело:телеканал "Рада"
У Херсонській області окупанти хотіли провести псевдореферендум, аби утворити щось на зразок "ХНР". Голова ОВА впевнений, що у загарбників нічого не вийде.
Про це Олександр Самойленко розповів в прямому ефірі. Він впевнений, що в росіян нічого на Херсонщині не вдасться.
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Всі депутати підтримали територіальну цілісність України
Я впевнений, що результат буде нульовим. Сьогодні відбулась позачергова сесія обласної ради, де одностайно всі присутні підтримали територіальну цілісність України,
– повідомив Самойленко.
Голова ОВА наголосив, що Херсонська область – це складова частина України. Також депутати засудили агресію Росії стосовно незалежної України. При цьому таке рішення ухвалили представники 7 різних політичних сил.
Зазначимо, що про спроби окупантів повторити донбаський сценарій і оголосити так звану "ХНР" згадав у своєму зверненні і президент Зеленський. Глава держави пригрозив також поплічникам агресора.
Дивіться звернення президента Зеленського: про спробу створення нової квазіреспубліки