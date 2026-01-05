На дороги вилилося 300 тонн олії: мер Дніпра розповів про наслідки атаки на місто

Росіяни дронами атакували Дніпро. Удар був по цивільному виробництву, внаслідок чого на дороги вилилось 300 тон олії. Комунальники ліквідовують наслідки: кидають пісок та суміш.

Проїзд Набережною Дніпра 2 – 3 доби буде недоступний. Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

Що відомо про наслідки атаки на Дніпро?

За словами мера Дніпра окупанти вдарили дронами по виробництву, що належить американській компанії "Бунге".

Через пошкодження на дороги міста вилилося 300 тон олії. Над ліквідацією наслідків уже працюють.

Слідкуйте за офіційними ресурсами міськради. Ми будемо інформувати про рух громадського транспорту, та перекриття доріг,

– зазначив Філатов.