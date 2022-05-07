Внаслідок наступу ЗСУ росіяни втратили контроль над Циркунами

ЗСУ продовжують звільняти українські міста та села від російських загарбників. Внаслідок наступу українських захисників росіяни втратили контроль над Циркунами на Харківщині.

Яка ситуація на Харківщині

Нові дані Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив 7 травня о 18:00. Українські захисники та захисниці вже 73 доби героїчно захищають рідну землю від російських окупантів. Ще один день наближає Україну до перемоги.

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Внаслідок наступу підрозділів Збройних Сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни,

– мовиться у повідомленні.

Російські загарбники намагалися наступати у напрямку Вірнопілля. Однак жодного успіху ворог не мав. Окупанти зазнали втрат та відійшли.

На Слобожанському напрямку російські загарбники зосередили основні зусилля, аби не допустити подальшого просування воїнів ЗСУ у напрямку державного кордону України. Війська 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії західного військового округу російські загарбники посилили завдяки підрозділам резерву.

У районах Прудянки та Слатиного окупанти застосовували артилерію.

Втрати окупантів станом на 7 травня

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати російським загарбникам значних втрат. Станом на 7 травня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про 25 100 ліквідованих загарбників. Кількість знищених окупантів може бути ще більша, адже процес підрахунку ускладнюють бойові дії, які тривають.

Окрім того, українські герої знищили:

танків – 1 122 одиниці;

бойових броньованих машин – 2 713 одиниць;

артилерійських систем – 509 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 84 одиниці;

реактивні системи залпового вогню – 172 одиниці;

літаків – 199 одиниць;

гелікоптерів – 155 одиниць.

ЗСУ відновили контроль над 6 населеними пунктами на Харківщині

Генштаб ЗСУ 7 травня також повідомив, що лише у населеному пункті Бурчак виявили понад 100 поранених окупантів. Це – військові повітряно-десантних військ збройних сил Росії.

Генштаб ЗСУ 6 травня повідомив, що українські захисники та захисниці відновили контроль над 6 селами на Харківщині. Герої визволили такі населені пункти:

Олександрівку;

Федорівку;

Українку;

Шестакове;

Перемогу;

частину села Черкаські Тишки.

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