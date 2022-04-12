Результати роботи гумкоридорів: за сьогодні евакуйовано 2 671 людину

Ірина Верещук розповіла, що упродовж 12 квітня вдалося евакуювати 2 671 людину. З Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті доїхали 2343 людини.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук повідомила, що серед них –208 маріупольців. А ще 2135 людей – мешканці міст Запорізької області.

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Колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара окупаційні війська продовжують блокувати на блокпості у Василівці,

– заявила Верещук.

Вона наголосила, що наразі шукають можливості для розблокування проїзду автобусів різними шляхами.

Окрім того, з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області вдалося евакуювати 328 людей.

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