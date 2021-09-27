Результати виборів у Німеччині: хто потрапить у Бундестаг
Джерело:Der bundeswahlleiter
У Німеччині підрахували голоси на усіх виборчих округах. Відтак оголосили попередній результат голосування до Бундестагу.
Загальна явка виборців склала 76,6%. Станом на 6:00 27 вересня голоси підрахували у всіх 299 округах.
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Результати виборів у Німеччині
Перемогу, як свідчать підрахунки, здобула Соціал-демократична партія (SPD) – 25,7% голосів.
На другому місці – Християнсько-демократичний союз (CDU) – 18,9%.
"Зелені" здобули 14,8% голосів, "Вільна демократична партія" (FDP) – 11,5%, "Альтернатива для Німеччини" (AfD) – 10,3%.
Результати виборів у Бундестаг / Скриншот
Як розподілять місця у Бундестазі
Бундестаг складається з 598 депутатів, з урахуванням відхилень, спричинених процедурою розрахунку. Новообраний парламент Німеччини складатиметься з 735 депутатів. При тому, що минулий Бундестаг, після виборів у 2017 році, складався з 709 депутатів. Відтак, кількість депутатів від початкової цифри зросте на 137.
- Соціал-демократична партія (SPD) – 206 депутатів;
- Християнсько-демократичний союз (CDU) – 151 депутат;
- "Зелені" – 118 депутатів;
- "Вільна демократична партія" (FDP) – 92 депутати;
- "Альтернатива для Німеччини" (AfD) – 83 депутати;
- Християнський соціальний союз – 45 депутатів;
- "Партія лівих" – 39 депутатів;
- "Асоціація виборців Південного Шлезвіга" – 1 депутат.
Федеральний виборчий комітет визначить і оголосить остаточний офіційний результат виборів у п'ятницю, 15 жовтня 2021 року, на відкритій сесії у Бундестазі в Берліні.
Вибори у Німеччині: головне
- У Німеччині 26 вересня відбулися вибори за новий склад Бундестагу.
- Участь у голосуванні взяла рекордна кількість партій – 47.
- Голосувати могли понад 60 мільйонів німців.
- Частина з них віддали голоси поштою, так вчинила і Ангела Меркель.
- Уже через кілька тижнів парламентарі можуть голосувати за нового канцлера.