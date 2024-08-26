Літнє подружжя українців за 5 хвилин до атаки пішло до лікарні і це врятувало їм життя

Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України. Одна з таких атак забрала житло в літнього подружжя українців в Дніпропетровській області.

На щастя, вони не постраждали, адже за 5 хвилин до атаки пішли до лікарні. Будинок, який знищили росіяни, орендувала для них онучка, що мешкає неподалік.

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Як росіяни знищили житло літнього подружжя

Онучка Аліна розповіла, що орендувала будинок для бабусі та дідуся, які виїхали у 2022 році із Запоріжжя. Внаслідок атаки росіян було вибито усі вікна та двері, втім, стіни встояли.

Заберемо їх (бабусю та дідуся – 24 Канал) до себе, зберемо речі і будемо жити далі,

– заявила Аліна.

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Попри те, що будівля зазнала суттєвих руйнувань, вона щаслива, що її рідні вціліли. Біду вдалося відвести, адже за 5 хвилин до атаки її дідусь та бабуся пішли до лікарні.

"За останніми підрахунками, у кооперативі Дніпровського району понівечені зо два десятки будинків", – зазначив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.