Буданов розкрив Келлогу плани Кремля: війна Росії може вийти за межі України

Кирило Буданов розповів Келлогу про плани Кремля воювати не лише з Україною, а й з НАТО. Росія готується до масштабного конфлікту до 2036 року.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки України. Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов на брифінгу для спеціального представника президента США Кіта Келлога розкрив амбіції Кремля, які виходять далеко за межі України.

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Росія планує масштабний конфлікт

За його словами, Росія планує збройний конфлікт не лише проти нашої держави, а й проти країн НАТО до 2036 року.

У заході також взяли участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, заступник Буданова Вадим Скібіцький та міністр оборони Рустем Умєров. Американській стороні надали актуальні дані про військовий потенціал Росії та оборонні можливості України.

Імперські амбіції Кремля не обмежуються Україною – вони охоплюють усю Європу. Втім, за підтримки Сполучених Штатів ми здатні зупинити Росію й звести нанівець її військовий потенціал,

– наголосив Буданов.

Він подякував Сполученим Штатам за постійну політичну, економічну та військову підтримку. Президент Зеленський назвав перемовини з Келлогом продуктивними та ключовими для безпеки України.