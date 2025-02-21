Росія намагається видати Китай за свого союзника у війні, щоб впливати на Захід, – ISW

Кремль намагається представити Китай як країну, що більше підтримує його позицію щодо війни в Україні, ніж Пекін готовий публічно заявити. Це свідчить про те, що Москва продовжує просувати свої інтереси США та європейським країнам.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Як Росія маніпулює позицією Китаю

Аналітики нагадали, що 20 лютого глава МЗС Росії Сєргєй Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І під час саміту міністрів закордонних справ G20 у Південній Африці.

За підсумками переговорів російське МЗС повідомило, що, за словами Вана, підхід КНР до вирішення війни в Україні зосереджений на усуненні "першопричин війни".

Водночас офіційне повідомлення МЗС Китаю суттєво відрізняється. У ньому йдеться, що, за словами Лаврова, саме Росія прагне усунути "першопричини" війни, а не КНР.

Аналітики ISW вважають, що, ймовірно, цілеспрямована помилка у повідомленні МЗС Росії свідчить про спробу Кремля повністю узгодити позицію Пекіна щодо війни зі своєю власною, щоб зміцнити свій міжнародний авторитет і сформувати внутрішньоросійське сприйняття російсько-китайських відносин.

"Російські офіційні особи чітко визначили "першопричини" війни, як нібито порушення НАТО зобов'язань не просуватися на схід у районах біля російського кордону. Це свідчить про те, що Кремль і надалі прагне нав'язувати свою волю та інтереси безпеки Сполученим Штатам і Європі та не зацікавлений у компромісі з цією вимогою", - йдеться у звіті ISW.