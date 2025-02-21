Росія намагається видати Китай за свого союзника у війні, щоб впливати на Захід, – ISW
- Кремль намагається представити Китай як союзника у війні в Україні, щоб впливати на Захід.
- Російське МЗС неправильно інтерпретувало слова міністра закордонних справ Китаю, що свідчить про спробу Кремля узгодити позицію Китаю зі своєю для зміцнення міжнародного авторитету.
Кремль намагається представити Китай як країну, що більше підтримує його позицію щодо війни в Україні, ніж Пекін готовий публічно заявити. Це свідчить про те, що Москва продовжує просувати свої інтереси США та європейським країнам.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
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Як Росія маніпулює позицією Китаю
Аналітики нагадали, що 20 лютого глава МЗС Росії Сєргєй Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І під час саміту міністрів закордонних справ G20 у Південній Африці.
За підсумками переговорів російське МЗС повідомило, що, за словами Вана, підхід КНР до вирішення війни в Україні зосереджений на усуненні "першопричин війни".
Водночас офіційне повідомлення МЗС Китаю суттєво відрізняється. У ньому йдеться, що, за словами Лаврова, саме Росія прагне усунути "першопричини" війни, а не КНР.
Аналітики ISW вважають, що, ймовірно, цілеспрямована помилка у повідомленні МЗС Росії свідчить про спробу Кремля повністю узгодити позицію Пекіна щодо війни зі своєю власною, щоб зміцнити свій міжнародний авторитет і сформувати внутрішньоросійське сприйняття російсько-китайських відносин.
"Російські офіційні особи чітко визначили "першопричини" війни, як нібито порушення НАТО зобов'язань не просуватися на схід у районах біля російського кордону. Це свідчить про те, що Кремль і надалі прагне нав'язувати свою волю та інтереси безпеки Сполученим Штатам і Європі та не зацікавлений у компромісі з цією вимогою", - йдеться у звіті ISW.