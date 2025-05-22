Шпигували за поставками зброї: Росія зламала тисячі камер на західному кордоні України

Російська військова розвідувальна служба отримала доступ до близько 10 тисяч камер спостереження, розташованих у прикордонних з Україною районах країн НАТО. Таким чином росіяни могли відстежувати поставки західної допомоги Києву.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Де розташовувалися зламані росіянами камери

У записці, опублікованій Національним центром кібербезпеки (NCSC) Великої Британії, йдеться, що російський спецпідрозділ ГРУ 26165 отримав доступ до близько 10 000 камер спостереження, "розташованих поблизу залізничних станцій або військових частин, для відстеження поставок матеріалів, призначених для України".

За даними британської влади, 80% зламаних камер знаходилися в Україні, ще 10% – у Румунії. Інші 4% камер були встановлені в Польщі, 2,8% – в Угорщині, а 1,7% – у Словаччині.

Водночас подробиць про точне розміщення цих камер не повідомляють.

Підрозділ ГРУ 26165, відомий за позивними APT 28 або Fancy Bear, отримав доступ до відеоматеріалів через шкідливі кібератаки, що почалися ще у 2022 році. Вони були спрямовані на державні та приватні організації і компанії у країнах НАТО.

Як ГРУ отримало доступ до камер спостереження

Підрозділ розсилав "фішингові" електронні листи з порнографічним вмістом та неправдивою професійною інформацією, а також використовував вкрадені паролі для доступу до цільових комп’ютерних систем.

Окрім атак на логістичні компанії, підрозділ 26165, найімовірніше, отримав доступ до приватних відеокамер, розташованих у ключових районах, поблизу прикордонних переходів, військових об’єктів та залізничних станцій, для моніторингу транспортування матеріалів до України,

– йдеться у консультативній записці NCSC.

Також повідомляється, що росіяни намагалися здобути конфіденційну інформацію, пов’язану з транспортом, розкладом руху поїздів та транспортними документами.

Консультативну записку було підготовлено у співпраці NCSC з розвідками США, Німеччини, Чехії, Польщі, Австралії, Канади, Данії, Естонії, Франції та Нідерландів. У ній приватним компаніям, які допомагають Україні, рекомендують посилити заходи безпеки через загрозу атак, подібних до тих, що ініціювали спецслужби ГРУ.

До слова, нещодавно українські хакери з "КіберСпротиву" отримали доступ до електронної пошти російського офіцера Сергія Моргачева. Відомо, що він є куратором хакерського угруповання APT 28.