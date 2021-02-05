У Росії затриманих протестувальників змусили штовхати автозак, бо він заглох: відео

Під час затриманнь у Росії, протестувальникам довелось самим штовхати автозак, у який їх силоміць посадили. Річ у тім, що транспорт не змогли завести.

У користувачів така поведінка затриманих росіян викликала подив. Відповідне відео оприлюднили у соцмережах.

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На кадрах видно, як кілька молодих людей штовхають поліцейський автобус, поки той нарешті не заводиться. Протестувальників намагались вивезти із зали суду, ймовірно, до СІЗО Єгоровська за 137 кілометрів від Москви. Заарештований журналіст повідомив, що спецприймальник вже заповнений.

Із 25 осіб в одному автозаку – під арешт змогли прийняти лише 5. При цьому, заарештованим довелося самим штовхати автозак, щоб виїхати з суду,

– йдеться у дописі.

Реакція росіян

Користувачі соцмереж взялись коментувати цю ситуацію. Більшість вважає таку поведінку – абсурдною і закликають притягувати поліцію до відповідальності.

"Менти стоять курять. А затримані "батрачать" – це каторга! Поліцію до відповіді за це свавілля! Затриманих потрібно перевірити, вони могли застудити легені", – написав один із користувачів під відео.

Дехто не здивований таким вчинком затриманих – пишуть, що "чекати від росіян запиту на зміни не доводиться".





Коментарі росіян / Скриншоти НВ

Дивіться відео: протестувальники самі штовхають автозак