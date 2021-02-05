У Росії затриманих протестувальників змусили штовхати автозак, бо він заглох: відео

Під час затриманнь у Росії, протестувальникам довелось самим штовхати автозак, у який їх силоміць посадили. Річ у тім, що транспорт не змогли завести.
Джерело:Новая газета
У користувачів така поведінка затриманих росіян викликала подив. Відповідне відео оприлюднили у соцмережах.
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Із 25 осіб в одному автозаку – під арешт змогли прийняти лише 5. При цьому, заарештованим довелося самим штовхати автозак, щоб виїхати з суду,
– йдеться у дописі.
Реакція росіян
Користувачі соцмереж взялись коментувати цю ситуацію. Більшість вважає таку поведінку – абсурдною і закликають притягувати поліцію до відповідальності.
"Менти стоять курять. А затримані "батрачать" – це каторга! Поліцію до відповіді за це свавілля! Затриманих потрібно перевірити, вони могли застудити легені", – написав один із користувачів під відео.
Дехто не здивований таким вчинком затриманих – пишуть, що "чекати від росіян запиту на зміни не доводиться".
Коментарі росіян / Скриншоти НВ
Дивіться відео: протестувальники самі штовхають автозак
Протести в Росії: коротко
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