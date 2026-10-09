Росія вимагає від США скасувати санкції в обмін на енергетичне перемир'я з Україною, – ЗМІ

Росія вимагає від США скасувати санкції, і тоді Кремль нібито піде на енергетичне перемир’я з Україною. Київ виступає проти надання Москві поступок і наполягає виключно на взаємному припиненні атак.

Вимоги Кремля щодо скасування обмежень з'явилися на тлі посилення російських ударів по українських енергооб'єктах. Про це пише The Kyiv Independent з посиланням на українських та американських посадовців.

Що вимагає Росія заради можливого перемир'я?

Високопоставлений чиновник оборонного відомства України зазначив, що Москва намагається завдати максимальних руйнувань задля здобуття переваги на майбутніх переговорах. Водночас Кремль прагне пов'язати зупинку атак на енергетику з можливим припиненням вогню в акваторії Чорного моря.

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Публічно російська сторона заперечує зацікавленість в енергетичному перемир'ї. Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не бачить сенсу в перемовинах щодо секторального припинення вогню.

Проте між собою російські представники висловлюють готовність обговорити ініціативу, розповіли виданню двоє українських чиновників та один чиновник США.

Переваг на переговорах прагнуть не лише росіяни, а й президент США Дональд Трамп. Зазначається, що він хоче продемонструвати конкретні результати щодо України перед майбутніми проміжними виборами.

Так, у вересні представник російського диктатора Кирило Дмитрієв двічі відвідував Сполучені Штати, де зустрічався зі спецпосланцями американського лідера Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Під час цих зустрічей, як передає медіа, Дмитрієв повідомив, що Росія хоче послаблення санкцій як частини угоди.

Послаблення яких санкцій вимагає Кремль?

Один із європейських дипломатів зауважив, що Москва може домагатися повернення заморожених російських коштів у рамках угоди.

Якщо їм вдасться вивільнити підсанкційні кошти… ймовірність того, що вони будуть використані для ескалації (війни), майже гарантована,

– сказав дипломат.

Він також висловив сумнів у щирості намірів Кремля дотримуватися припинення вогню.

Очікується, що українська делегація під час найближчих консультацій у США може попросити роз'яснення щодо вимог Москви про послаблення санкцій.

До слова, Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть знову приїхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним. Вашингтон сподівається домовитися про часткове припинення атак на енергетику та зернові коридори.