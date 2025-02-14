Знищено 5 000 танків і бронемашин у 2024 році: в ISW оцінили, чи може Росія поновити втрати

У 2024 році Росія втратила рекордну кількість бронетехніки – понад 5 000 танків і бойових машин, що значно перевищує показники 2023 року. Аналітики припускають, що Росія зможе підтримувати нинішні темпи втрат ще кілька років.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

Дивіться також Темпи виробництва "Шахедів" у Росії можуть знижуватися, – ISW

Скільки бронемашин та танків втрачає Росія

Згідно з повідомленнями, у 2024 році Росія втратила понад 5 000 танків і бронемашин, що на 2 000 більше ніж у 2023 році.

Британський Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) підрахував, що Росія втратила 1 400 основних бойових танків і понад 3 700 бойових машин піхоти та бронетранспортерів. Водночас за даними Генштабу ЗСУ, українські військові пошкодили або знищили понад 3 000 російських танків і майже 9 000 бронемашин у 2024 році. Тому, ймовірно, оцінки IISS враховують лише знищену техніку Росії.

За оцінками НІСД, зробленими в лютому 2024 року, Росія зможе підтримувати тодішні темпи втрат техніки (понад 3 000 танків, БТР і БМП щорічно, починаючи з 2023 року) до лютого 2026 або 2027 року, відновлюючи техніку зі складів радянських часів.

Залишається незрозумілим, чи буде російське військове командування мати бажання або можливість підтримувати такі високі темпи втрат бронетехніки в 2025 році, оскільки російські війська, схоже, адаптують свою тактику, щоб обмежити такі втрати,

– зазначають аналітики.

Чи вдається Росії поновлювати втрачені танки та бронемашини

Наразі все ще незрозуміло, чи зможе Росія відремонтувати і виробити достатню кількість танків і бронемашин, щоб замінити втрати в Україні і оснастити ними нові російські підрозділи.

Згідно з оцінками IISS, у 2024 році Росія відремонтувала і побудувала понад 1 500 танків і 2 800 БМП і БТРів. Це вказує на те, що країна-агресорка змогла виготовити достатню кількість техніки, щоб замінити всі втрачені танки і більшу частину знищеної бронетехніки торік.

Однак аналітики звернули увагу на те, що розширення російських збройних сил та створення нових підрозділів лише загострюють дефіцит техніки. Крім того, Росія може страждати від нестачі запчастин для ремонту танків і броньованих машин.

За прогнозами НІСД, існує висока ймовірність того, що танки і бронемашини радянських часів, які залишилися на складах Росії, перебувають у зношеному стані, що може ускладнити здатність Кремля компенсувати високі втрати техніки у 2025 році і надалі.

Російське військове командування, схоже, балансує між розподілом відремонтованої та новоствореної техніки між новими формуваннями та формуваннями, які воюють на фронті вже кілька років,

– йдеться у звіті.

Однак у довгостроковій перспективі Росія може поставати перед труднощами у оснащенні своїх підрозділів, за умови, що російські військові продовжуватимуть спалювати запаси радянської техніки, не збільшуючи при цьому здатність Росії виробляти нові танки і бронемашини.