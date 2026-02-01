Схоже на геокординований флешмоб: Китай вишиковує у лінії тисячі рибальських човнів

У Східнокитайському морі впродовж кількох останніх тижнів зафіксували нетипову концентрацію китайських рибальських суден, які вибудовувалися у чіткі геометричні фігури. Супутникові знімки та дані судноплавства показують: така активність не схожа на звичайний промисел.

Може бути залучена китайська морська міліція. Про це повідомляє Business Insider.

Що відбувається у Східнокитайському морі?

Аналітики зазначають, що перший подібний епізод стався 25 грудня. Тоді понад дві тисячі суден сформували дві дзеркальні L-подібні лінії загальною протяжністю понад 460 кілометрів неподалік узбережжя Шанхаю. Уже 11 січня майже 1500 суден вишикувалися в одну пряму лінію завдовжки близько 480 кілометрів у тому ж районі.

Довідка: Китай має одну з найбільших рибних галузей у світі. Станом на 2020 рік налічувалося близько 564 000 відповідних суден.

Фахівці наголошують: масштаби, точність і швидкість такої координації не характерні для звичайної рибальської діяльності.

Заступник директора Азійської ініціативи з прозорості морського простору CSIS Гаррісон Претат заявив, що за багато років роботи з подібними даними ніколи не стикався з чимось подібним. За його словами, спочатку така кількість суден навіть виглядала як помилка в масивах інформації.

Знімки Planet Labs і аналіз Starboard Maritime Intelligence свідчать, що судна протягом кількох днів цілеспрямовано сходилися в одну точку, тривалий час залишалися на місці, а потім так само швидко розосереджувалися.

Професор Військово-морського коледжу США Ендрю Еріксон назвав це явище "величезним, точно геокоординованим флешмобом" Він зазначив, що така поведінка відповідає відомим схемам дій китайської морської міліції – напіввійськової структури, яку Пекін застосовує для тиску в спірних акваторіях без прямого залучення військово-морських сил.

За оцінками Пентагону, морська міліція Китаю складається з цивільних суден і рибалок, які проходять спеціальну підготовку та можуть швидко мобілізуватися для виконання "офіційних завдань" – зокрема демонстрації контролю над морськими районами або ускладнення руху іноземних суден.

Аналітики припускають, що маневри в грудні та січні могли бути тренуванням мобілізації, політичним сигналом сусідам або підготовкою до сценаріїв у так званій "сірій зоні", зокрема навколо Тайваню, а також у контексті відносин з Японією та США.

У Пекіні такі версії заперечують. Посольство Китаю в США заявило, що Східнокитайське море є ключовим районом зимового рибальства, а велике скупчення суден у період з листопада по лютий є звичайним явищем. Китайська сторона назвала звинувачення у використанні "морського ополчення" проявом "злих намірів".

