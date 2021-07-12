Вода в річках Карпат підніметься на метр: у двох областях можливі зсуви й селеві потоки

12 липня 2021 , 15:47
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Джерело:

Укргідрометцентр

Одразу у двох областях Західної України очікують підняття рівня води в річках. Через це рятувальники попередили про можливі селеві потоки.

Так, у зоні ризику перебувають мешканці Львівської та Івано-Франківської областей.

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Синоптики прогнозують, що 13 – 13 липня рівень води у річках може піднятися аж на метр. Станеться це:

  • на окремих гірських притоках Дністра (Львівська, Івано-Франківська області),
  • у верхів'ях та малих водотоках річок Закарпаття (без негативних наслідків).

У місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та місцевого стоку, в гірських районах існує загроза формування локальних селевих потоків та зсувів ґрунту,
– наголосили рятувальники.

Зауважимо, що в Україну 12 липня повернуться грози, які супроводжуватимуть зливи та шквальні пориви вітру. Негоду слід чекати майже в усіх регіонах країни, крім західних областей. Рятувальники вже оголосили штормове попередження через погіршення погодних умов.


Де чекати грози та дощі / Фото Укргідрометцентру

Автор: Альона Захарова