Росіянам вдалося форсувати Оскіл: у ЗСУ розповіли, як ворог зміг пройти річку

Росіяни впродовж тривалого часу намагаються форсувати річку Оскіл у Харківській області, але ще донедавна відповідні спроби зазнавали невдач. Ворогу було легше переміщувати людей і техніку, коли річка замерзла.

Втім, після того крига спала, тому росіяни наразі знову продовжують використовувати човни. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", майор Віктор Трегубов в етері "Radio NV", передає 24 Канал.

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Яка ситуація на річці Оскіл

За його словами, ще в період морозів росіянам вдалося зібрати на правому березі річки Оскіл певну кількість особового складу, який зараз намагається розширити плацдарм, здійснюючи наступальні дії.

Проте, зараз українським силам простіше завдавати ударів по човнах, які намагаються переправитися. І простіше завдавати ударів по тих російських силах, які вже безпосередньо там. І останні кілька тижнів відбуваються спроби ліквідувати тих росіян, які туди вилізли. А з російського боку навпаки докидати ще сил, засобів. Аби мати можливість якось розвивати наступ,

– розповів Трегубов.

До слова, напередодні у DeepState повідомили, що російські окупанти намагаються розширити зону свого контролю вздовж річки Оскіл. ЗСУ мають успіхи на цьому напрямку та не дають ворогові просочуватися через оборону.