Атаками наших дронів захоплюється весь світ, – Федоров назвав 7 уражених кораблів Росії

Михайло Федоров підбив підсумки на честь річниці створення українського флоту морських дронів. За рік його існування вдалося уразити ворожі кораблі різних типів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своїх соцмережах нагадав, що у листопаді рівно рік тому Володимир Зеленський через платформу UNITED24 запустив збір на флот морських дронів. За його словами, такий флот став першим у світі.

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Наскільки ефективними виявилися морські дрони

Як пояснив Федоров, ці безпілотники є унікальною розробкою, яка змінює доктрину ведення війни у морі та змушує російських загарбників боятися за свої військові судна. Україна розвиває та вдосконалює цю технологію, щоб уразити ще більше ворожих кораблів.

Сьогодні частина Чорноморського флоту Росії пішла на дно.

Українські дрони уразили (кораблі – 24 Канал) "Адмірал Макаров", "Іван Голубець", "Іван Хурс", "Сергій Котов", "Нафтовий маяк", "Акула" та "Серна",

– написав він.

За його словами, атаками наших дронів захоплюється весь світ. Федоров зауважив, що це лише початок.

Міністр подякував всім, хто підтримує платформу UNITED24 та допомагає Україні захищатися від російської агресії. Він також поділився невеликим роликом, який присвячений річниці створення флоту морських дронів.

Створення дронів та знищення кораблів Росії: відео Михайла Федорова



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