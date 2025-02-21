"Таке вже було": Кім попередив про задуми окупантів до 3 річниці повномасштабного вторгнення

До 24 лютого, річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, загарбники готують низку інформаційно-психологічних операцій (ІПСО).

Про це попередив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Журналісти викрили кремлівське агентство, що займається дискредитацією України

Росіяни готують низку ІПСО

В пʼятницю, 21 лютого, Кім попередив, що до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, росіяни готують низку ІПСО.

Чекайте, зараз по всіх телеграм-каналах та ТікТоках щось на кшталт, що всі втекли, бунтують, незадоволені, зараз ще трохи, все погано,

– заявив Кім у своєму відеозверненні.

Так, за словами очільника Миколаївської ОДА, росіяни хочуть перебити інформаційний привід, "що люди дійсно стали на підтримку нашого президента після деяких висловлювань".

"Таке вже було, як і про машини, що купили всі губернатори, вілли в Італії", – зазначив Кім.